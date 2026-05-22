GALATASARAY HABERLERİ - Osimhen transfer olacak mı? Dursun Özbek açıkladı!
Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamalarda transfer gündemine dair dikkat çeken mesajlar verdi. Özbek, Victor Osimhen'in geleceği hakkında konuşurken yıldız ismin transferiyle ilgili merak edilenleri yanıtladı. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2026 09:42
Zor bir süreçti. Performansıyla bu paraları hak ettiğini gösterdi" diye konuştu.
Dursun Özbek, transfer söylentilerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı: "Victor Osimhen'i satmayı düşünmüyoruz!
Satmayı düşünmediğiniz bir oyuncuya fiyat biçmek, doğmamış futbolcuya don biçmek gibi..."
Victor Osimhen bu sezon 33 maçta görev alırken 22 gol 8 asistlik katkı sağladı.
TFF'YE TEPKİ
Başkan Dursun Özbek, TFF'nin aldığı 10+4 yabancı futbolcu kararına tepki gösterdi.
Özbek, "10+4 yabancı kararı bütün kulüpler için uygun olmamıştır! TFF'nin bu kararı tekrar düşünmesi lazım" açıklamasında bulundu.
