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Beka Beka kurtarıldı

Dünya futbolu dün Nice’in oyuncusu Alexis Beka Beka’yı konuştu. Beka Beka tam 100 metre yüksekliğindeki Magnan Viyadüğü’ne çıktı. İntihar teşebbüsünde bulunan 22’lik oyuncu 3 buçuk saat orada kaldı. Psikologlar ikna etti. İtfaiyeciler de onu güvenli bölgeye çekti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2023 Cumartesi 06:50
Beka Beka kurtarıldı

Transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılan Alexis Beka Beka dün yaptıklarıyla futbolseverleri şoke etti. Kongo asıllı Fransız orta saha oyuncusu öğlen saatlerinde arabasını durdurdu ve Magnan Viyadüğü'ne çıktı. Yerden 100 metre yukarıda intihara kalkışan 22 yaşındaki futbolcunun haberi kısa sürede tüm dünyaya yayıldı. Herkes dakika dakika Beka Beka'dan gelecek haberleri takip etti. Kız arkadaşından ayrıldığı için psikolojik problem yaşadığı iddia edilen başarılı orta saha oyuncusu için herkes seferber oldu. Nice şehri yetkilileri, ambulans, doktor, itfaiye birimlerini harekete geçirdi.

PSİKOLOG GÖNDERDİ

Nice Kulübü yetkilileri de hemen ihtihar girişiminin yaşandığı yere gitti. Aynı zamanda Alexis Beka Beka'yı ikna etmesi için psikolog da getirdiler. Takım arkadaşları da bu sırada genç oyuncunun kız arkadaşına ulaşmaya çalıştı. Beka Beka yoğun uğraşlar sonunda ikna edilebildi ve tam 3 buçuk saat süren konuşma sonrasında yardımı kabul etti. İtfaiyeciler hemen müdahale ederek, Alexis Beka Beka'yı güvenli alana çektiler. Doktorlar burada ilk müdahaleyi yaptıktan sonra genç futbolcu hemen hastaneye sevk edildi. 22 yaşındaki Fransız futbolcu bir süre gözlem altında tutulacak. Tedavisi bir süre devam edecek.

İDMANA ÇIKTILAR

Nice Kulübü, Alexis Beka Beka için olay bölgesine psikolog gönderirken genel akışı bozmadı. Sadece teknik direktör Francesco Farioli'nin basın toplantısı iptal edilirken futbolcular yarın oynanacak Brest karşılaşması için hazırlıklarını sürdürdüler. Bazı oyuncuların, Alexis Beka Beka'nın durumu netleşmeden idman yapmayı reddedikleri öne sürüldü.

SEBEP CARLA MI?

İntihar teşebbüsüyle korkutan Alexis Beka Beka'nın sevgilisinden ayrıldığı için Magnan Viyadüğü'ne çıktığı iddia edildi. Bazı Fransız magazin siteleri de 22 yaşındaki futbolcunun Carla isimli kız arkadaşı sebebiyle intihar etmeye çalıştığını doğruladı.

SÜREKLİ KONUŞTULAR

Alexis Beka Beka'nın 100 metre yüksekliğindeki Magnan Viyadüğü'ne çıkmasının ardından olay yerine ilk olarak jandarma ekipleri geldi. Hızlı şekilde organize olan Nice Kulübü de psikoloğu bölgeye yetiştirdi. Önce jandarma ardından da psikolog 3.5 saat boyunca 22 yaşındaki futbolcuyla sürekli konuştular. Onu güvenli bir bölgeye geçmesi için ikna etmeye çalıştılar. Verdikleri uğraş, sonunda işe yaradı.

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