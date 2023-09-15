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Harry Maguire'a tepkiler büyüyor! Annesi açıklama yaptı

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği maçta oyuna sonradan giren ve kendi kalesine gol atan Harry Maguire'a taraftarlar tepki gösterdi. Yalnızca kendisi değil eşine de atılan hakaret içerikli mesajların ardından yıldız futbolcunun annesi Zoe Maguire bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. İngiliz aktör Tom Holland da Maguire ile ilgili konuştu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2023 Cuma 09:06
Harry Maguire'a tepkiler büyüyor! Annesi açıklama yaptı

İngiltere'nin İskoçya'yı 3-1 mağlup ettiği hazırlık maçına Harry Maguire damga vurdu. Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan ve ikinci yarının başında oyuna dahil olan Harry Maguire, 67. dakikada kendi kalesine gol atınca ortalık karıştı. İngiltere'nin maçı 3-1 kazanmasına rağmen eleştiri okları Harry Maguire'a yöneldi.

KENDİSİNE VE EŞİNE TEPKİ YAĞMURU

Son yıllarda hem Manchester United hem de milli formayla yaptığı hatalarda yoğun şekilde eleştirilen Maguire, İskoçya maçında kendi kalesine attığı gol sonrası yeniden hedef tahtasına kondu.

İskoçya maçının oynandığı günden bu yana Harry Maguire ve eşinin sosyal medya hesaplarına hakarete varan yorumlar yağıyor.

MANCHESTER UNITED'DA OYNAMIYOR, NEDEN KADRODA?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubundaki rakibi Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag'ın gözünden düşen ve bu sezon oynanan 4 maçta yalnızca 23 dakika süre alan yıldız stoper, kendi takımında kadroya girememesine rağmen Gareth Southgate tarafından milli takıma çağırılınca yeniden gündem olmuştu. Southgate'in bu tercihi hem sosyal medyada hem de İngiliz futbol kamuoyunda eleştirimişti.

ELEŞTİRİLERLE BAŞA ÇIKABİLİRİM

Tepkiler ve eleştirilerle ilgili bugün bir açıklama yapan 30 yaşındaki stoper; "Eleştirilerle başa çıkabilirim. İlk dört hafta zordu çünkü haftada bir maçımız vardı ve teknik direktör beni seçmiyordu. Ama artık önümüzde çok maç var. Pek çok maçta forma giyeceğimden eminim." dedi.

ANNESİ DAYANAMADI, AÇIKLAMA YAPTI

Harry Maguire'a gelen yoğun tepkilere dayanamayan annesi Zoe Maguire, sosyal medyadan açıklama yaparak hakaret ve tacize varan bu eleştirilere tepki gösterdi.

Zoe Maguire, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Bir anne olarak oğlumun bazı taraftarlardan, uzmanlardan ve medyadan aldığı olumsuz ve küfürlü yorumların seviyesini görmek utanç verici. Futbol dünyasında inişler ve çıkışlar, olumlu ve olumsuz durumlar olduğunu anlıyorum ama Harry'nin maruz kaldığı şey futbolun çok ötesine geçip tacize vardı. Onun yaşadıklarını görmek benim için hiç iyi değil.Gelecekte başka ebeveynlerin veya oyuncuların, özellikle bugün bu sınırları aşan genç erkek ve kızların benzer durumlar yaşadıklarını görmeyi hiç istemem.

Harry'nin kocaman bir kalbi var ve zihinsel olarak güçlü olması, bununla başa çıkabilmesini sağlıyor.

TOM HOLLAND'DAN DESTEK

Beyaz perdede Spider-Man'e can veren İngiliz aktör Tom Holland da Harry Maguire için destek açıklaması yaptı:

Harry Maguire'a hayranlık duyuyorum. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor. O anda ne yapacaktı, topun ceza alanına gelmesini mi bekleyecekti? Olması gerektiği gibi topu uzaklaştırmak için hamle yaptı ama top ağlara gitti. Futbolda bunlar var.

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