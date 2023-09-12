Almanya - Fransa maçı CANLI | Hazırlık maçı

Almanya ile Fransa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.
Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
ALMANYA - FRANSA MAÇI 11'LERİ
Almanya: Ter Stegen; Süle, Tah, Rüdiger, Henrichs; Can, Gündogan; Sane, Wirtz, Gnabry; Müller.
Fransa: Maignan; Pavard, Saliba, Todibo, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Camavinga; Griezmann, Coman, Kolo Muani.
ALMANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Almanya - Fransa maçı 12 Eylül Salı günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.