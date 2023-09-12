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Almanya - Fransa maçı CANLI | Hazırlık maçı

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin oynandığı haftada Almanya ile Fransa hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Almanya - Fransa maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 22:30 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2023 Salı 22:50
Almanya - Fransa maçı CANLI | Hazırlık maçı

Almanya ile Fransa hazırlık maçında karşı karşıya geliyor.

Zorlu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

ALMANYA - FRANSA MAÇI 11'LERİ

Almanya: Ter Stegen; Süle, Tah, Rüdiger, Henrichs; Can, Gündogan; Sane, Wirtz, Gnabry; Müller.

Fransa: Maignan; Pavard, Saliba, Todibo, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni, Camavinga; Griezmann, Coman, Kolo Muani.

ALMANYA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Almanya - Fransa maçı 12 Eylül Salı günü saat 22:00'de başladı. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.

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