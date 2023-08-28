Mancini'ye servet

Kısa süre önce İtalya Milli Takımı'ndaki görevinden ayrılan Roberto Mancini, Suudi Arabistan yolunda... Milli takım koltuğu için her konuda anlaşma sağlayan İtalyan çalıştırıcı, kısa süre içinde resmi imzayı atacak. 2026'ya kadar anlaşan Roberto Mancini'nin kazancı ise dudak uçuklatacak. Her yıl 20 milyon euro'yu cebine koyacak 60 yaşındaki hocanın sözleşmesinde bonus maddeleri de yer alacak. İtalya'yı sürpriz bir şekilde bırakan Mancini, "Milli Takım görevinden istifa etmek kişisel tercihimdi. Güveni için Federasyon Başkanı Gabriele Gravina ve üyelerine teşekkür ediyorum" sözlerini kullanmıştı.