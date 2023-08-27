TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Molde ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Molde ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.
Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.
Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada yer alan isimse Sergio Ramos...
Galatasaray'ın İspanyol stoper ile temas halinde olduğu ve Molde maçı sonrası tecrübeli oyuncu ve menajeriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.
Stoper takviyesinin yanı sıra orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, önceliği Marco Verratti'ye vermişti.
Sarı-kırmızılı taraftarların İtalyan yıldız için heyecanlı bekleyişi sürerken, Fransız basınından sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.
VERRATTI AL-ARABI YOLCUSU
Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG, Marco Verratti transferi için Al-Arabi ile anlaşmaya vardı.
Haberde Al-Arabi yetkililerin 30 yaşındaki futbolcuyu kariyerini Katar'da sürdürmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Ayrıca Al-Arabi'nin önümüzdeki günlerde Marco Verratti transferine nokta koymayı planladığı vurgulandı.
2012 yılından bu yana PSG forması giyen Marco Verratti, kariyerinde 495 maça çıktı.
30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 72 asistlik bir performans kaydetti.
İtalya Milli Takımı'nın formasını da terleten Verratti, milli formayla çıktığı 55 maçta 3 gol attı.
Marco Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 40 milyon Euro.