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TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Mauro Icardi, Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Angelino ve Tete gibi yıldız isimleri kadrosuna katarak dünya çapında ses getiren Galatasaray, bir başka yıldız Marco Verratti'yi de gündemine almıştı. Orta saha bölgesi için tecrübeli futbolcuyla anlaşma zemini arayan sarı-kırmızılılara kötü haber geldi. Fransız basını, Verratti'nin yeni takımını duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2023 Pazar 16:03
Mert Kılıç
TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında salı günü Molde ile oynayacağı maça odaklanan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Geçtiğimiz sezonu zirvede tamamlayarak şampiyonluk kupasını müzesine götüren sarı-kırmızılılar, hareketli bir yaz transfer dönemi geçirdi.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Pek çok isimle sözleşme imzalayan Cimbom'da Icardi, Zaha, Ziyech, Angelino ve Tete gibi isimlerin transferi gündem oldu.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gözler stoper ve orta saha transferine çevrildi.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Stoper hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların listesinde ilk sırada yer alan isimse Sergio Ramos...

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Galatasaray'ın İspanyol stoper ile temas halinde olduğu ve Molde maçı sonrası tecrübeli oyuncu ve menajeriyle yüz yüze bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Stoper takviyesinin yanı sıra orta sahasını da güçlendirmek isteyen ve birçok isimle temas halinde olan Galatasaray, önceliği Marco Verratti'ye vermişti.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Sarı-kırmızılı taraftarların İtalyan yıldız için heyecanlı bekleyişi sürerken, Fransız basınından sarı-kırmızılılara kötü haber geldi.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

VERRATTI AL-ARABI YOLCUSU

Foot Mercato'da yer alan habere göre; PSG, Marco Verratti transferi için Al-Arabi ile anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Haberde Al-Arabi yetkililerin 30 yaşındaki futbolcuyu kariyerini Katar'da sürdürmesi için ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Ayrıca Al-Arabi'nin önümüzdeki günlerde Marco Verratti transferine nokta koymayı planladığı vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

2012 yılından bu yana PSG forması giyen Marco Verratti, kariyerinde 495 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

30 yaşındaki yıldız, 13 gol ve 72 asistlik bir performans kaydetti.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

İtalya Milli Takımı'nın formasını da terleten Verratti, milli formayla çıktığı 55 maçta 3 gol attı.

TRANSFER HABERİ - Marco Verratti'den Galatasaray'ı yıkan haber! Yeni takımı belli oldu

Marco Verratti'nin PSG ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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