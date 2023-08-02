Arsenal - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Emirates Cup

Arsenal - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Arsenal ile Monaco, hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Monaco 2 Ağustos Çarşamba günü saat 20:00'de karşı karşıya gelecek. Müsabakanın yayıncısı bulunmamaktadır.

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