İzlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

İzlanda - Slovakya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İzlanda ile Slovakya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İzlanda - Slovakya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İZLANDA - SLOVAKYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İzlanda - Slovakya maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 21.45'te oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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İZLANDA - SLOVAKYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İzlanda

Runarsson; Palsson, A Gunnarsson, Magnusson, Gretarsson; A Sigurdsson, Gudmundsson, Traustason, Porsteinsson; Finnbogason, Haraldsson

Slovakya

Dubravka; Pekarik, Gyomber, Vavro, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Mak, Polievka, Haraslin