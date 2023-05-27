Haberler Futbol Halil Umut Meler'e 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda görev!

Halil Umut Meler'e 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda görev!

Son dakika spor haberleri... 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak müsabakayı, FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 16:04
Halil Umut Meler'e 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda görev!

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, 2023 FIFA U20 Dünya Kupası'nda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in, yarın TSİ 00.00'da Arjantin'in La Plata şehri La Plata stadyumunda Kolombiya ile Senegal arasında oynanacak grup müsabakasını yöneteceği açıklandı. Müsabakanın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy; dördüncü hakemliğini Donatas Rumsas (Litvanya) yapacak. VAR'da Fedayi San (İsviçre), AVAR'da ise Adonai Escobedo (Meksika) görev alacak.

DİĞER
93 kilo vererek bambaşka biri olan Pelin Öztekin hızını alamadı! Bir itiraf daha: Icardi evli olmasaydı...
Sinirler gerim gerim! Hande Erçel ile sevgilisi Hakan Sabancı havaalanında görüntülenince Hakan'ın gözü döndü "Her seferinde senle konuşacağız mı?"
Aslan'dan Ada'ya çıkarma! İki yıldız...
F.Bahçe'nin eski aşkı alevlendi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Rıdvan yıldızlaştı! Rangers kazandı
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) finali ne zaman?
Asgari ücret zammı için net rakam: Bakan Bilgin açıkladı
İlk turda oy kullanmayanlar ikinci turda oy verebilir mi?
İkinci turda başka yerde oy kullanılır mı 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Boey transferinde pazarlık kızıştı! İşte Arsenal'in teklifi Boey transferinde pazarlık kızıştı! İşte Arsenal'in teklifi 16:10
FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev! FIFA'dan Halil Umut Meler'e görev! 16:04
Stuttgart - Hoffenheim maçı saat kaçta? Stuttgart - Hoffenheim maçı saat kaçta? 15:44
Bochum - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? Bochum - Bayer Leverkusen maçı saat kaçta? 15:41
Wolfsburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? Wolfsburg - Hertha Berlin maçı saat kaçta? 15:37
Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok! Erman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar: Şikeye bulaşmayan yok! 15:23
Daha Eski
B. M'Gladbach - Augsburg maçı saat kaçta? B. M'Gladbach - Augsburg maçı saat kaçta? 15:14
Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı saat kaçta? Borussia Mönchengladbach - Augsburg maçı saat kaçta? 15:10
Sakatlık yaşayan Gbamin idmanı yarıda bıraktı! Sakatlık yaşayan Gbamin idmanı yarıda bıraktı! 15:09
Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta? Köln - Bayern Münih maçı saat kaçta? 15:06
Bayern ve G.Saray transferde karşı karşıya! Bayern ve G.Saray transferde karşı karşıya! 15:04
F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisini sürdürüyor! F.Bahçe'nin Antalyaspor mesaisini sürdürüyor! 15:04