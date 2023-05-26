Haberler Futbol Zinedine Zidane dudak uçuklatan Arabistan teklifini reddetti!

Zinedine Zidane dudak uçuklatan Arabistan teklifini reddetti!

Fransız teknik direktör Zinedine Zidane, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 150 milyon euroluk teklifi reddetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2023 Cuma 08:39
Zinedine Zidane dudak uçuklatan Arabistan teklifini reddetti!

Fransız futbolunun efsane ismi teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olurken Suudi Arabistan tecrübeli çalıştırıcı için teklifini yaptı.

Suudi Arabistan milli takımı çalıştırması için Fransız teknik direktör ile görüştü. Arabistan yöneticileri, Zidane'ye 2 yıl için 150 milyon euro önerdi.

Kulüplerin de tekliflerini reddeden Zinedine Zidane'nın asıl hedefi Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'ın milli takımdan ayrılmasına dair iddialar olsa da Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps ile devam etti.

DİĞER
Son dakika transfer haberleri: Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan transferde yılın kapışması! Yıldız isimde olay yaratan gelişme...
Galatasaray'a şampiyon orta saha!
Buruk'tan katı kurallar! Florya'da önlem aldı
F.Bahçe'de Szalai'ye sürpriz talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Medya Dünyası
"Kanserle mücadelem futbol maçı gibi"
KPSS A Grubu başvuru ekranı 2023
KPSS A Grubu çıkmış sorular ve cevap anahtarı
KPSS başvuruları ne zaman 2023?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? Sampdoria - Sassuolo maçı saat kaçta? 09:49
Boston final serisini 6. maça taşıdı! Boston final serisini 6. maça taşıdı! 09:49
Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! Beşiktaş'ın teklifine bu yanıtı verdi! 09:44
Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? Sakaryaspor Eyüpspor maçı saat kaçta? 09:36
Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! Beşiktaş'ta sürpriz Valentin Rosier kararı! 09:05
Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? 09:00
Daha Eski
Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! Zidane dudak uçuklatan teklifi reddetti! 08:39
Veda etti! Yeni transfer geliyor Veda etti! Yeni transfer geliyor 08:03
Buruk'tan katı kurallar! Florya'da önlem aldı Buruk'tan katı kurallar! Florya'da önlem aldı 07:56
Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın" Beşiktaş yönetimine seslendi! "3 yıldızı bırakmayın" 07:31
Karamanspor turladı Karamanspor turladı 01:47
F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! F.Bahçe taraftarını coşturacak açıklama! 01:02