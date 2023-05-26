Zinedine Zidane dudak uçuklatan Arabistan teklifini reddetti!

Fransız futbolunun efsane ismi teknik direktör Zinedine Zidane, Real Madrid'den ayrıldıktan sonra hangi takımı çalıştıracağı merak konusu olurken Suudi Arabistan tecrübeli çalıştırıcı için teklifini yaptı.

Suudi Arabistan milli takımı çalıştırması için Fransız teknik direktör ile görüştü. Arabistan yöneticileri, Zidane'ye 2 yıl için 150 milyon euro önerdi.

Kulüplerin de tekliflerini reddeden Zinedine Zidane'nın asıl hedefi Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak. Dünya Kupası sonrası Didier Deschamps'ın milli takımdan ayrılmasına dair iddialar olsa da Fransa Futbol Federasyonu, Deschamps ile devam etti.