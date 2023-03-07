Alkışlar yıldızlara

FIFA ile Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro) tarafından belirlenen erkekler ve kadınlarda yılın 11'inde yer alan futbolcuların formaları, geliri Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına bağışlanmak üzere satışa çıkarıldı. Dünya yıldızlarının imzalı orijinal formaları açık artırmayla satışa sunuldu.

İmzalı forması satışa çıkarılan yıldızlar arasında Messi, Haaland, Mbappe, De Bruyne, Benzema, Modric, Courtois, Van Dijk, Casemiro, Cancelo, Hakimi bulunuyor. Kadınlarda ise Alex Morgan, Putellas, Mead, Lucy Bronze, Keira Walsh, Leon, Sam Kerr, Leah Williamson, Wendie Renard, Christiane Endler, Lena Oberdorf var.