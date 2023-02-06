Haberler Futbol İspanya La Liga'dan Türkiye'ye destek mesajı

İspanya La Liga'dan Türkiye'ye destek mesajı

Son dakika spor haberi: İspanya Ligi (La Liga), sosyal medya hesabından Türkiye'ye destek mesajı yayımladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2023 Pazartesi 13:00
İspanya La Liga'dan Türkiye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları geliyor.

İspanya La Liga da yaşanan depreme kayıtsız kalmayarak Türkiye'ye mesaj gönderdi. La Liga'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "LaLiga olarak; Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, Türkiye ile birlikte." ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Son dakika haberleri: Kahramanmaraş depreminin ardından sporculardan destek mesajları! Arda Turan, Eda Erdem, Uğurcan Çakır, Nuri Şahin, Yusuf Yazıcı, Mete Gazoz...
Demet Akalın, Seren Serengil, Volkan Demirel ve Bircan Bali'nin gözyaşları! Deprem sonrası kahreden haberler: Kimisinin kuzeni kimisinin sevgilisinin ailesi...
UEFA’dan Türkiye’ye destek
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı
UEFA’dan Türkiye’ye destek
Kahramanmaraş'ta 7,6'lık bir deprem daha!
Depremin büyüklüğü güncellendi!
Deprem bölgesine nasıl yardım gönderilir, bağış yapılır? AFAD - Kızılay
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı Stefan Kuntz'dan başsağlığı mesajı 13:35
Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı Barcelona ve R. Madrid'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı 13:00
La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte La Liga: Kalbimiz Türkiye ile birlikte 12:54
F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! F.Bahçe'den kan bağışı çağrısı! 12:52
UEFA’dan Türkiye’ye destek UEFA’dan Türkiye’ye destek 12:35
Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! Maraşspor'un kaldığı otel yıkıldı! 12:24
Daha Eski
Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! Hatay Kadın Voleybol Takımı'ndan 14 sporcu enkaz altında! 12:19
Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - Konyaspor maçı saat kaçta? 12:12
İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında İskenderunspor'dan yardım çağrısı! İki antrenör göçük altında 12:08
F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme F.Bahçe ile anlaşma sağlanmıştı! Onur Bulut'ta flaş gelişme 11:50
Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! Yeni Malatyaspor kalecisi Türkaslan enkaz altında! 11:49
Tüm spor müsabakaları ertelendi! Tüm spor müsabakaları ertelendi! 11:37