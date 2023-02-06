İspanya La Liga'dan Türkiye'ye destek mesajı

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen ve çevre illerde de hissedilen 7.7 büyüklüğündeki deprem sonrası Türkiye'ye destek mesajları geliyor.

İspanya La Liga da yaşanan depreme kayıtsız kalmayarak Türkiye'ye mesaj gönderdi. La Liga'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda "LaLiga olarak; Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde yakınlarını kaybedenlere başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Kalbimiz, Türkiye ile birlikte." ifadelerine yer verildi.