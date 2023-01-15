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Fortuna Sittard 2-2 PSV (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz PSV'den puanı aldı!

Hollanda Ligi'nin 16. haftasında Fortuna Sittard ile PSV Eindhoven kozlarını paylaştı. Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona erdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2023 Pazar 21:23
Fortuna Sittard 2-2 PSV (MAÇ SONUCU - ÖZET) Burak Yılmaz PSV'den puanı aldı!

Hollanda Eredivisie'nin 16. haftasında Fortuna Sittard ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi.

Fortuna Sittard Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2 beraberlik ile sona ererken, ev sahibi Sittard'da goller; 45+1'de Inigo Cordoba ve 90+9'da penaltıdan Burak Yılmaz'ın ayağından geldi. Konuk ekip PSV'nin golleri ise 65. dakikada Xavi Simons ve 76. dakikada Ibrahim Sangare'den geldi.

Ev sahibi ekipte forma giyen diğer Türk oyunculardan Oğuzhan Özyakup 63. dakikada yerini Umaro Embalo'ya bırakırken, Doğan Erdoğan 56. dakikada kırmızı kart gördü. Burak Yılmaz ise ligdeki 5. golüne ulaştı.

Bu sonuçla birlikte Fortuna Sittard 16 puana ulaşırken, PSV 32 puana yükseldi.

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