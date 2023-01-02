Cristiano Ronaldo'nun sözleşmesinde Şampiyonlar Ligi maddesi!

Manchester United'da istenmeyen adam ilan edildikten sonra kontratı feshedilen Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr'la anlaşmaya varmıştı.

İspanyol gazetesi Marca'da yer alan habere göre, Ronaldo'nun Al Nassr'la yapılan sözleşmesine özel bir madde eklendi.

Bu maddeye göre Ronaldo, Premier Lig ekbi Newcastle United'ın Şampiyonlar Ligi vizesi alması durumunda gelecek yıl İngiliz ekibine kiralık olarak transfer olabilecek.

Ronaldo'nun futbola veda etmeden önce son bir kez daha Şampiyonlar Ligi'nde forma giymek istediği ve bu nedenle sözleşmesine bu özel maddenin eklendiği öğrenildi.

Ronaldo ile anlaşan Al Nassr, Portekizli yıldıza 3 Ocak Salı günü imza töreni düzenleneceğini açıklamıştı.

AL NASSR VE NEWCASTLE UNITED'IN SAHİBİ AYNI

Al Nassr ve Newcastle United kulüpleri Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na ait.

Premier Lig'de bu sezon iyi bir performans sergileyen ve zirveyi zorlayan Newcastle United, şu anda ligde 3. sırada yer alıyor.

Al Nassr ise 11 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik ve 1 yenilgi sonrası 26 puanla Suudi Arabistan Pro Lig'de lider durumunda.