Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

CRISTIANO RONALDO

Ebedi kral Pele'ye sadece bir "hoşçakal" demek, şu anda tüm futbol dünyasını saran acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Uzaktan da olsa bana gösterdiği sevgi karşılıklıydı. O asla unutulmayacak ve hatırası biz futbolseverlerin her birinde sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde yat, kral Pele.