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Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

Son dakika spor haberi: Dünya futbounun efsane isimlerinden olan Pele, 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Pele'nin yaşamını yitirmesi sonrası spor dünyasından efsane oyuncuyla ilgili paylaşımlar yapıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Aralık 2022 Perşembe 23:36
Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

BEŞİKTAŞ

Efsane, ikon, kral. Futbol seni asla unutmayacak, Pele.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

FENERBAHÇE

Futbol tarihinin en iyi oyuncularından birinin ailesine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Huzur içinde yat Pele.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

GALATASARAY

Futbolun en büyük ikonlarından olan Pele'nin vefatına son derece üzüldük. Mirası ve başarıları, dünyanın her yerindeki kişiler tarafından değer verilmeye devam edecek. Ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına başsağlığı dileriz. Huzur içinde yat efsane.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

MESSI

Huzur içinde yat.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

CRISTIANO RONALDO

Ebedi kral Pele'ye sadece bir "hoşçakal" demek, şu anda tüm futbol dünyasını saran acıyı ifade etmeye asla yetmeyecek. Uzaktan da olsa bana gösterdiği sevgi karşılıklıydı. O asla unutulmayacak ve hatırası biz futbolseverlerin her birinde sonsuza kadar yaşayacak. Huzur içinde yat, kral Pele.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

NEYMAR

Futbolu sanata, eğlenceye dönüştürdü. Fakirlere, siyahlara ve çoğunlukla Brezilya'ya görünürlük verdi. Futbol ve Brezilya, Kral sayesinde statüsünü yükseltti! O gitti ama büyüsü kaldı. Pele! SONSUZA DEK!!"

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

MBAPPE

Futbolun kralı aramızdan ayrıldı ama mirası asla unutulmayacak. Huzur içinde yat kral.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

ENNER VALENCIA

Huzur içinde yat Pele.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

BARCELONA

Huzur içinde uyu Pele!

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

REAL MADRID

Real Madrid, ailelerine, sevenlerine, kulüplerine, Brezilya Konfederasyonuna ve Brezilya'daki ve dünyadaki tüm futbol taraftarlarına başsağlığı diliyor. Pelé, bu sporu seven herkesin hafızasında sonsuza kadar yaşayacak ve mirası onu dünya futbolunun en büyük efsanelerinden biri yapıyor. Pele 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Huzur içinde yatsın.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

ARSENAL

Pele'nin vefat haberini üzüntüyle karşıladık. Kulüp olarak 1981'de Pele'yi Highbury'de ağırlama ayrıcalığına sahip olduk. Her zaman yaşatacağımız bir hatıra. Kalbimiz bugün tüm futbol camiasıyla birlikte Pele'nin sevenleriyle birlikte.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

MANCHESTER UNITED

Huzur içinde yat Pele. Dünyanın dört bir yanındaki futbol taraftarlarına yaşattığın eğlence için teşekkür ederiz.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

CHELSEA

Krala veda. Güzel oyunun ustası. Huzur içinde yat Pele

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

LIVERPOOL

Sonsuza dek hatırlanacak bir efsane, ikon ve oyunun gerçek harikası. Huzur içinde yat Pele.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

INTER

Inter, Pele'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerinde bulunuyor.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

MILAN

Futbol efsanesi Pelé'nin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduk. Arkadaşlarına ve ailesine en içten başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Huzur içinde yat kral.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

BAYERN MÜNİH

FC Bayern, tüm futbol dünyası ile birlikte tarihin en büyüklerinden birinin yasını tutuyor: 82 yaşında ölen Pelé, Alman rekor şampiyonları tarafından bile asla unutulmayacak.

Spor dünyasından Pele mesajları! İşte yapılan paylaşımlar

PSG

Sonsuza Kadar Futbolun Kralı. Paris Saint-Germain, bu üzücü zamanda Pele'nin arkadaşlarına, ailesine ve tüm Brezilya halkına taziyelerini iletiyor. Herşey için teşekkürler.

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