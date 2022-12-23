Haberler Futbol Adım adım Al-Nassr

Adım adım Al-Nassr

Ronaldo, 2.5 yılda 500 milyon euro kazanmaya hazır.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2022 Cuma 06:50
Adım adım Al-Nassr

Geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı kısa süre içerisinde belli olabilir... Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldız Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 38 yaşındaki yıldızın, bu sürede yaklaşık 500 milyon euro kazanacağı bildirildi.

KUPA ELÇİSİ OLACAK

Al-Nasrr'la imzalayacağı 2.5 yıllık sözleşmenin ardından Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçisi olacağı ifade edildi. Portekiz'in Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmişti. Eski takımı Real Madrid'in tesislerinde çalışması dedikodular arttırmıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Galatasaray-Keçiörengücü maçında büyük skandal! Karşılaşmanın hakemi o kararla geceye damga vurdu...
Yılbaşında cepler yanacak! Eğlence mekanlarının fiyatları dudak uçuklattı! Sibel Can'ı en ön masada dinlemenin bedeli...
Sacha Boey'a Liverpool kancası! Jürgen Klopp...
Tosun Paşa 'Güneş' açtı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Gol düellosunu Manchester City kazandı!
🔴 A SPOR CANLI YAYIN | Sabah Sporu
RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 🤲 En anlamlı, en güzel Cuma mesajları 🌹
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
Bakan Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör müjdesi
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" Çarpıcı sözler! "Tarifsiz ölçüde şaşırttı" 07:41
Dişimize göre kura Dişimize göre kura 06:25
Adım adım Santarelli Adım adım Santarelli 06:23
Dünya turu Kahramanmaraş'ta Dünya turu Kahramanmaraş'ta 06:21
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:26
Gol düellosunu Manchester City kazandı! Gol düellosunu Manchester City kazandı! 01:25
Daha Eski
İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! İtalyan devi Altay Bayındır için devrede! 01:04
İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... İşte Beşiktaş'ın Miha Zajc planı! Fenerbahçe... 00:49
G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! G.Saray'da Okan Buruk'tan fikstür isyanı! 00:48
Aslan Gomis'le turladı! Aslan Gomis'le turladı! 00:48
G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! G.Saray Keçiörengücü maçında inanılmaz pozisyon! 00:47
F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! F.Bahçe Beko Partizan'a sahasında kaybetti! 00:47