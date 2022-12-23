Adım adım Al-Nassr

Geleceği merak konusu olan Cristiano Ronaldo'nun yeni takımı kısa süre içerisinde belli olabilir... Marca'da yer alan habere göre, Portekizli yıldız Al-Nassr'la 2.5 yıllık sözleşme imzalayacak. 38 yaşındaki yıldızın, bu sürede yaklaşık 500 milyon euro kazanacağı bildirildi.

KUPA ELÇİSİ OLACAK

Al-Nasrr'la imzalayacağı 2.5 yıllık sözleşmenin ardından Ronaldo'nun Suudi Arabistan'ın Dünya Kupası elçisi olacağı ifade edildi. Portekiz'in Dünya Kupası'nda elenmesinin ardından Ronaldo, İspanya'ya gitmişti. Eski takımı Real Madrid'in tesislerinde çalışması dedikodular arttırmıştı.