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İngiltere ve İrlanda EURO 2028'in ev sahipliği için ortak başvuru yaptı

Son dakika spor haberi: İngiltere Futbol Federasyonu, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2028) ev sahipliği yapmak için İrlanda ile ortak başvuru yapıldığını açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 15:44
İngiltere ve İrlanda EURO 2028'in ev sahipliği için ortak başvuru yaptı

İngiltere Futbol Federasyonu, EURO 2028 için bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, turnuvayı İrlanda ile birlikte düzenleyebilmek için ön başvurunun yapıldığı belirtildi. Ek olarak turnuva için diğer Birleşik Krallık ülkelerinden de stadyumların bulunacağı aktarıldı.

"Herkes için futbol. İyilik için futbol. Gelecek için futbol." sloganıyla yapılan açıklamada, "İrlanda, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'daki yetkililerin bu teklifi desteklemesini memnuniyetle duyuruyoruz. UEFA Euro 2028'e ev sahipliği yapmanın futbol ve tüm toplum için güçlü ve sürdürülebilir bir miras bırakacağına, ekonomik olarak büyümeye yardımcı olacağına inanıyoruz. Turnuva için belirlenen stadyum planında 14 stadyum yer alıyor. Yapılacak görüşmelerin ardından nisan 2023'te UEFA'ya sunulacak kısa listede 10 stadyum yer alacak." ifadeleri yer aldı.

2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda kullanılması muhtemel stadyumlar ise şöyle:

1. Birmingham - Villa Park (Aston Villa)
2. Liverpool - Everton Stadyumu (Everton)
3. Londra - Londra Stadyumu
4. Londra - Tottenham Hotspur Stadyumu (Tottenham)
5. Londra - Wembley
6. Manchester - City of Manchester (Manchester City)
7. Newcastle - St James' Park (Newcastle United)
8. Sunderland - Stadium of Light (Sunderland)
9. Trafford - Old Trafford (Manchester United)
10. Dublin - Dublin Arena
11. Dublin - Croke Park
12. Belfast - Casement Park Stadium
13. Glasgow - Hampden Park
14. Cardiff - National Stadium of Wales

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