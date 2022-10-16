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AZ Alkmaar Feyenoord: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı

Hollanda Ligi'nde A Milli Futbol Takımı'ımzın da yıldızlarından Orkun Kökçü'nün formasını giydiği Feyenoord, deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi. Orkun, 31. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırırken mücadele, Feyenoord'un 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ekim 2022 Pazar 19:52
AZ Alkmaar Feyenoord: 1-3 | MAÇ SONUCU ÖZET | Orkun Kökçü attı Feyenoord kazandı

Hollanda Ligi 10. hafta mücadelesinde Feyenoord, AZ Alkmaar ile karşı karşıya geldi.

AFAS Stadion'da oynanan mücadeleyi Feyenoord 3-1 kazandı. Feyenoord'a galibiyeti getiren golleri 31. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü, 56. dakikada Szymanski ve 82. dakikada Danilo kaydetti. AZ Alkmaar'ın tek golü 26. dakikada Odgaard'dan geldi.

Milli oyuncu Orkun Kökçü, Feyenoord'un 3. golünün de asistini yapan isim oldu.

Alınan bu sonucun ardından Feyenoord, AZ Alkmaar ile puanını eşitledi.(23)

Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord, Fortuna Sittard ile karşılaşacak. AZ Alkmaar ise Exelsior ile karşılaşacak.

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