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Volendam Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hollanda Ligi'nde lider Ajax, deplasmnada Volendam ile karşı karşıya geldi. Ajax, müsabakadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:46
Volendam Ajax: 2-4 | MAÇ SONUCU ÖZET

Hollanda Ligi 9. hafta mücadelesinde Ajax, Volendam ile deplasmanda karşılaştı.

Kras Stadion'da oynanan mücadeleyi Ajax 4-2 kazandı. Konuk ekibin gollerini 17. dakikada Dusan Tadic (P), 39. dakikada Calvin Bassey, 64. dakikada Brian Brobbey ve 90+6. dakikada Klaassen attı. Volendam'ın golleri ise 74. dakikada Lequincio Zeefuik ve 86. dakikada Carel Eiting attı.

Bu sonuçla Ajax, 2 maç sonra galibiyete uzandı. 86' Carel Eiting Volendam ise oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramadı.

Alınan bu sonucun ardından Ajax puanını 22'ye çıkardı. Volendam ise 5 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ajax, Excelsior ile karşılaşacak. Volendam ise Emmen deplasmanına gidecek.

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