Alt liglerden haberler (08.10.2022)

2. VE 3. LİG'E YAYINCI MÜJDESİ

TFF tarafından yapılan ihale sonucunda, TFF 2. Lig ve 3. Lig naklen yayın ihalesini 5 yıllığına Lüksemburg merkezli Fuchs Sports Türkiye firması kazandı. TFF, 2 ve 3. Lig yayın haklarının 5 yıl boyunca Fuchs Sports Türkiye'ye devreden anlaşmayla, bu liglerde mücadele eden 92 takımın gelirlerini kalıcı olarak artırmış oldu. Fransa Futbol 4. Ligi ve 5. Ligi yayın haklarını da elinde bulunduran Fuchs Sports, dünyaca ünlü yapay zeka destekli gelişmiş yazılımlar ve gelişmiş kameralarla donatılmış bir yeni nesil yayıncılık sistemi ile TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de oynanan tüm karşılaşmaların taraftarlarına kesintisiz erişimini sağlayacaktır. Fubolseverler, yeni nesil bir dijital hizmet ile geniş bant internet altyapısı üzerinden her yerden, tüm cihazlardan takip edebilecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fuchs Sports Türkiye ile imzalanacak olan anlaşmanın daha güvenli bir lig oluşturacağını belirtti.

BALCIOĞLU DÖNEMİ

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Balıkesirspor'da teknik direktörlük görevine Uğur Balcıoğlu getirildi. 2017-18'de Darıca G.Birliği ve 2020- 21'de Bucaspor 1928'i şampiyon yapan 50 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma yapıldığı açıklandı.

GÖZLER SAKARYA'DA

Ligde üç maçtır galibiyete hasret olan Bodrum, Sakarya maçında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. Teknik Direktör İsmet Taşdemir de bugün kazanarak çıkışa geçeceklerini söyledi. Taşdemir, "İnanıyorum ki Sakaryaspor maçında taraftarımızın desteği ile yeniden yükselişe geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

'4. KEZ İSTİYORUM'

Alim Öztürk, Cambuur, Hearts ve Ümraniye ile kazandığı şampiyonluğu bu sezon da Samsunspor'da yaşamak istiyor. 29 yaşındaki stoper, "Bu yıl kariyerimdeki 4. şampiyonluğu istiyorum. Samsunspor ile de bu duyguyu yaşayacağız" dedi.

6. HAFTA BAŞLIYOR

TFF 3. Lig'de 6. hafta start alıyor. 1. Grup'ta 15.30'da Çatalca ile Nevşehir karşılaşacak. 2. Grup'ta 15.00'te Darıca G.Birliği-Turgutlu, Kestel-Ofspor ve 15.30'da Bulvar-Karaman maçları var. 3. Grup'ta günün programı şöyle: 15.00: Çankaya-68 Aksaray 15.30 Efeler 09- Bursa Yıldırım, Bergama-Artvin Hopa.