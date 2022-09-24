Haberler Futbol İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile Arnavutluk karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 15:00
İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 İsrail - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile Arnavutluk karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Arnavutluk maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsrail

Marciano; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Natcho, Kartsev, Glazer; Atzili, Baribo, Abada

Arnavutluk

Berisha; Ismajli, Veseli, Ajeti; Balliu, Abrashi, N. Bajrami, Asllani, Hysaj; Uzuni, Broja

DİĞER
Son dakika haberleri: Jorge Jesus Arda Güler'i neden oynatmıyor? Galatasaray'ın efsanesi Ümit Karan'dan olay sözler!
Feci kaza kamerada! Tramvayın altında metrelerce sürüklendi
Dele Alli'den F.Bahçe maçı itirafı!
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
U19 Milli Takımı'mız Azerbaycan'ı farklı geçti!
Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
KPSS A grubu atanmak için kaç net gerekir?
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR? | KPSS'de 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
KPSS SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | Ertelenen KPSS puanları ne zaman açıklanır? Sonuçlar ne zaman belli olacak?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Salih Uçan'a 'Milli' sürpriz! Salih Uçan'a 'Milli' sürpriz! 14:49
TBF açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi TBF açıkladı! 3 takımın kafilesinde gıda zehirlenmesi 14:45
İsmail'in bilinmeyenlerini anlattı! "F.Bahçe için kavga eder" İsmail'in bilinmeyenlerini anlattı! "F.Bahçe için kavga eder" 14:43
Karaveli TFF 1. Lig'e gidiyor! Karaveli TFF 1. Lig'e gidiyor! 14:28
Beşiktaş'ın eski yıldızına transfer kancası! Beşiktaş'ın eski yıldızına transfer kancası! 14:21
F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE F.Bahçeli yıldıza canlı yayında arı soktu! | İZLE 13:16
Daha Eski
İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! İstanbu devleri 16'lık yeteneği istiyor! 13:13
Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Güney Kıbrıs - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:52
Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sırbistan - İsveç maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:46
İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:41
İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İskoçya - İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:26
İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İspanya - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? 12:19