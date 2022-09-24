İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Uluslar Ligi

👉 İsrail - Arnavutluk maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ederken İsrail ile Arnavutluk karşılaşması heyecanla bekleniyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, İsrail - Arnavutluk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İsrail - Arnavutluk maçı 24 Eylül Cumartesi günü 21.45'te oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

İSRAİL - ARNAVUTLUK MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İsrail

Marciano; Dasa, Vitor, Goldberg, Leidner; Natcho, Kartsev, Glazer; Atzili, Baribo, Abada

Arnavutluk

Berisha; Ismajli, Veseli, Ajeti; Balliu, Abrashi, N. Bajrami, Asllani, Hysaj; Uzuni, Broja