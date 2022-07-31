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İngiltere Kadın Futbol Takımı Avrupa şampiyonu!

İngiltere Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Kadınlar Şampiyonası'nda Almanya'yı 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu. İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri Ella Toone ve Chloe Kelly kaydetti. Almanya'nın tek golü Lina Magull'dan geldi. İşte maçla ilgili tüm detaylar ve özet...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2022 Pazar 22:01
İngiltere Kadın Futbol Takımı Avrupa şampiyonu!

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2022) finalinde İngiltere, Almanya'yı 2-1 yenerek şampiyon oldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve resmi rakamlara göre 87 bin 192 taraftarın izlediği maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Maçın 62. dakikasında, ikinci yarıda oyuna giren Ella Toone'nin golü ile İngiltere 1-0 öne geçti. Almanya, 79. dakikada Lina Magull'un golü ile skoru eşitledi.

Maçta 90 dakika 1-1 beraberlikle sona erdi ve final karşılaşması uzatmalara gitti.

Karşılaşmanın 110. dakikasında Chloe Kelly'nin golü ile İngiltere 2-1 geçti ve maç da bu skorla sona erdi. Bu sonuçla İngiltere, Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Almanya, 8 kez zafere ulaştığı turnuvanın en çok şampiyonluk yaşayan takımı olma unvanını taşıyor. Daha önce 1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009 ve 2013'te kupa sevinci yaşayan Almanlar, 9. şampiyonluğunu hedefliyordu. İngilizler ise 1984 ve 2009'da olmak üzere iki kez finalde kaybettiği turnuvada ilk şampiyonluğunu elde etti.

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