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TFF Rezerv Lig'in kuralları belli oldu

TFF tarafından bu sezon 19 Süper Lig ekibinin katılımıyla gerçekleşecek. Rezerv Lig'de kulüplerin 35 kişilik A takım listesinde bulunan bütün futbolcular oynayabilecek.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:59 Güncelleme Tarihi: 21 Temmuz 2022 Perşembe 21:59
TFF Rezerv Lig'in kuralları belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından bu sezon hayata geçirilecek Rezerv Lig'in kuralları belirlendi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun toplantısından sonra yapılan açıklamaya göre, 19 Süper Lig ekibinin katılımıyla düzenlenecek Rezerv Lig'de şampiyon takıma 1 milyon lira, ikinciye 500 bin lira, üçüncüye ise 300 bin lira başarı ödülü verilecek.

Galibiyet primi100 bin, beraberlik primi ise 50 bin lira olacak. Deplasmana giden takımlara ise 50 bin lira yardım yapılacak. Lige katılmayan ve ligden çekilme kararı alan kulüplere ise 5 milyon lira ceza verilecek. Bu para da lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılacak.

Rezerv Lig'de kulüpler, 35 kişilik A takım listesinde bulunan yerli ve yabancı bütün oyuncuları oynatabilecek. A takım listesine yazılmayan yabancı uyruklu futbolcular ise Rezerv Lig'de mücadele edemeyecek. Gelişim Ligleri'nde yer alan yerli ve yabancı futbolcular ise Rezerv Lig'de forma giyebilecek.

Rezerv Lig'de müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, bir gün sonra oynanacak. Müsabakalar statlarda veya standartlara uygun doğal çim zeminli sahalarda yapılacak.

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