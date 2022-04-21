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TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Son dakika spor haberi... Nihat Özdemir'in istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun Haziran ayında yapılacak genel kurulunda yeni başkanı merakla beklenirken gündeme farklı isimler de gelmeye devam ediyor. Güncel olarak Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı görevini yürüten Mehmet Akif Üstündağ da adı geçen kişilerden biri oldu. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2022 Perşembe 19:08
TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa kimin seçileceğine dair tartışma, gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her gün bir isim ortaya atılıyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre sürpriz bir aday ortaya atıldı.

TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI

Kulislerde Mehmet Akif Üstündağ'ın adı geçiyor. Üstündağ, halihazırda Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyor. Voleybol altyapısında yaptığı çalışmaların yanı sıra Milli takımlar ve kulüplerin elde ettiği başarılar Üstündağ'ı sınırlı sayıdaki en başarılı federasyon başkanlarından biri olarak öne çıkarmıştı.

TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Futbolun yanı sıra voleybol şubeleri de olan kulüp başkanlarının da Üstündağ ismine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Üstündağ adına olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Olimpiyatlara katılması, erkeklerin yükselişe geçmesi, altyapıya yönelik Fabrika Voleybol projesi, liglerin marka değerinin yükselmesi, Avrupa'da kazanılan kulüp kupaları Üstündağ'ın yıldızını parlattı.

TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Üstündağ'ın da TFF Başkanlığı'na sıcak baktığı ancak 1 yıl sonra yeniden seçim olacağı için çekinceli olduğu da belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren Spor Federasyonları ve Kulüpleri Yasa Tasarısı'nda ek bir madde eklenerek, Haziran'daki TFF seçimlerinde göreve gelecek yönetimin görev süresinin 1+4 olarak düzenlenmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse Üstündağ'ın adaylığı daha da güçlenecek.

TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

SERVET YARDIMCI ÖNERİSİ

Ajansspor'un haberine göre 16 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da Ankara'da yapılacak olan TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda vekaleten koltukta oturan Servet Yardımcı da aday olmak istiyor. Diğer yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi önerdiği de öğrenildi.

TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

MEHMET AKİF ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

4 Şubat 1963 yılında Malatya'da dünyaya gelen Mehmet Akif Üstündağ, Galatasaray Genç Takımı, Silahlı Kuvvetler Gücü, Köy Hizmetleri, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Petrol Ofisi takımlarında voleybol oynayan Üstündağ, Emlak Bankası Spor Kulübü ve milli takımlarda da antrenörlük yaptı. Üstündağ, Emlak Bankası ve Petrol Ofisi'nde menajerlik de yaptı.

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