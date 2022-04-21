TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Haziran'da yapılacak olan olağanüstü genel kurulunda başkanlığa kimin seçileceğine dair tartışma, gündemdeki yerini koruyor. Hemen hemen her gün bir isim ortaya atılıyor. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre sürpriz bir aday ortaya atıldı.
VOLEYBOL FEDERASYONU BAŞKANI
Kulislerde Mehmet Akif Üstündağ'ın adı geçiyor. Üstündağ, halihazırda Türkiye Voleybol Federasyonu'nun başkanlığını yürütüyor. Voleybol altyapısında yaptığı çalışmaların yanı sıra Milli takımlar ve kulüplerin elde ettiği başarılar Üstündağ'ı sınırlı sayıdaki en başarılı federasyon başkanlarından biri olarak öne çıkarmıştı.
Futbolun yanı sıra voleybol şubeleri de olan kulüp başkanlarının da Üstündağ ismine sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Üstündağ adına olumlu yaklaştığı öğrenildi.
Kadın Voleybol Milli Takımı'nın Olimpiyatlara katılması, erkeklerin yükselişe geçmesi, altyapıya yönelik Fabrika Voleybol projesi, liglerin marka değerinin yükselmesi, Avrupa'da kazanılan kulüp kupaları Üstündağ'ın yıldızını parlattı.