TFF Başkanlığı'na yeni aday! Mehmet Akif Üstündağ önerisi...

Üstündağ'ın da TFF Başkanlığı'na sıcak baktığı ancak 1 yıl sonra yeniden seçim olacağı için çekinceli olduğu da belirtiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşmeleri süren Spor Federasyonları ve Kulüpleri Yasa Tasarısı'nda ek bir madde eklenerek, Haziran'daki TFF seçimlerinde göreve gelecek yönetimin görev süresinin 1+4 olarak düzenlenmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse Üstündağ'ın adaylığı daha da güçlenecek.

SERVET YARDIMCI ÖNERİSİ Ajansspor'un haberine göre 16 Haziran'da çoğunluk sağlanamazsa 17 Haziran'da Ankara'da yapılacak olan TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda vekaleten koltukta oturan Servet Yardımcı da aday olmak istiyor. Diğer yandan Çaykur Rizespor Başkanı Tahir Kıran'ın Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında eski Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi önerdiği de öğrenildi.