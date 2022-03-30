Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

BILD: "SALAH'A İNANILMAZ LAZER SALDIRISI" Almanya'dan Bild, Senegal-Mısır maçında Salah'a yapılan lazer saldırılarını manşete taşıdı. Haberde "Dramatik maçta izleyenleri en çok rahatsız eden şey tutulan lazer ışıklarıydı. eredeyse tüm maç boyunca stadyumdaki taraftarlar Mısırlı oyuncuları lazerle kör etmeye çalıştı. Özellikle Mohamed Salah bu lazer saldırılarının hedefindeki isimdi." denildi.

DAILY MAIL: "MOHAMED SALAH, LAZERLE HEDEF ALINDI" İngiltere'den Daily Mail, Mohamed Salah'ın penaltı vuruşları öncesinde Senegalli taraftarlar tarafından lazer saldırısına uğradığını ve penaltı atışından yararlanamadığını belirtti. Haberde "Senegal-Mısır maçı çirkin sahnelere dönüştü. Mohamed Salah ve arkadaşları penaltı atışlarından önce lazer ışıklarına maruz kaldı. Mısırlı futbolculara saha içinde lazer tutuldu ve saha çıkışında yabancı maddeler atıldı. Mısır Futbol Federasyonu şimdi takımın Senegalli taraftarların ırkçı tacizine maruz kaldığını iddia etti ve takım otobüslerinin stadyuma varışta saldırıya uğradığını ve bazı yabancı maddelerin oyuncularına isabet ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.