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Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Senegal ile karşı karşıya geldi. Senegal, Mısır'ı penaltılarda 3-1 mağlup etti. Maçta büyük bir skandal yaşandı. Senegal tirbünleri, Mısır Milli Takımı oyuncularının yüzlerine penaltı kullanacakları esnada lazer tuttu. Maç sonra bu hareket nedeniyle büyük tepkiler gelirken, FIFA'dan yaptırım uygulanabileceği iddiası geldi. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2022 Çarşamba 12:00
Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi. Mısır'ın kazandığı 1-0'lık ilk maçında rövanşında bu kez 90 dakika sonunda Senegal aynı skorla kazandı.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

Senegal'in maçtaki tek golü 4. dakikada Hamdi Fathi'den (kendi kalesine) geldi. Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu penaltı atışlarında bir penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir forması giyen Trezeguet ise maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada kenara geldi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

MISIR FUTBOL FEDERASYONU'NDAN IRKÇILIK AÇIKLAMASI

Senegal'in Dünya Kupası biletini aldığı maçın ardından Mısır Futbol Federasyonu ırkıçılığa maruz kaldıklarını açıkladı.Federasyondan yapılan açıklamada "Mısır milli takımı, genel olarak Mısırlı oyunculara ve özelde Mohamed Salah'a karşı tribünlerden yapılan müdahaleler sonucu ırkçılığa maruz kalmıştır." ifadelerine yer verildi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

TÜM DÜNYA BU FOTOĞRAFI KONUŞUYOR

Senegalli taraftarlar penaltı atışları esnasında Mohamed Salah başta olmak üzere tüm Mısırlı futbolculara lazer tutarak dikkatlerini dağıtmaya çalıştı. Mohamed Salah'ın penaltıyı kaçırdığı esnada tirübünlerden sevinç çığlıkları yükseldi. Mostafa Mohamed de penaltı kaçıranlar arasında yer aldı. Senegalli taraftarların penaltı atışlarında Mohamed Salah'a lazer tutmaları tüm dünyada manşetleri süsledi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

TUTTOSPORT: SALAH VE ARKADAŞLARI KÖR EDİLDİ

İtalyan Tuttosport sitesi Senegal-Mısır maçında taraftarların Mohamed Salah'a lazer tutmasını manşetine taşıdı. Haberde "Senegal taraftarları penaltı atışlarında Salah ve arkadaşlarını kör etti. İşte lazerden rahatsız olan Mısırlı futbolcular" diyerek penaltı atışlarında Mısırlı futbolculara lazer tutulan anları paylaştı.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

BILD: "SALAH'A İNANILMAZ LAZER SALDIRISI"

Almanya'dan Bild, Senegal-Mısır maçında Salah'a yapılan lazer saldırılarını manşete taşıdı. Haberde "Dramatik maçta izleyenleri en çok rahatsız eden şey tutulan lazer ışıklarıydı. eredeyse tüm maç boyunca stadyumdaki taraftarlar Mısırlı oyuncuları lazerle kör etmeye çalıştı. Özellikle Mohamed Salah bu lazer saldırılarının hedefindeki isimdi." denildi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

DAILY MAIL: "MOHAMED SALAH, LAZERLE HEDEF ALINDI"

İngiltere'den Daily Mail, Mohamed Salah'ın penaltı vuruşları öncesinde Senegalli taraftarlar tarafından lazer saldırısına uğradığını ve penaltı atışından yararlanamadığını belirtti. Haberde "Senegal-Mısır maçı çirkin sahnelere dönüştü. Mohamed Salah ve arkadaşları penaltı atışlarından önce lazer ışıklarına maruz kaldı. Mısırlı futbolculara saha içinde lazer tutuldu ve saha çıkışında yabancı maddeler atıldı. Mısır Futbol Federasyonu şimdi takımın Senegalli taraftarların ırkçı tacizine maruz kaldığını iddia etti ve takım otobüslerinin stadyuma varışta saldırıya uğradığını ve bazı yabancı maddelerin oyuncularına isabet ettiğini belirtti." ifadelerine yer verildi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

THE SUN: "DÜNYA KUPASI ELEME SAÇMALIĞINDA SALAH'A ŞİŞELER YAĞDI"

İngiltere'den The Sun, Senegal-Mısır maçında Mohamed Salah'a tutulan lazer ışıklarının yanı sıra saha dışına çıkıldığı esnada Salah'a birçok yabancı madde atıldığını ifade etti. Haberin detayında "Salah penaltı atışlarında kör edildi ve şişe yağmuruna tutuldu. Senegal'in başkenti Dakar'daki Dünya Kupası play-off rövanş maçında tehlikeli lazer kalemleriyle Mısırlı oyuncular hedef alındı. Fifa'ya stadyumlarda lazer kalemleri yasaklaması için daha önce çağrılar yapılmıştı" denildi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

THE GUARDİAN: "MISIR, SENEGALLİ TARAFTARLARI IRKÇILIKLA SUÇLADI"

The Guardian, Mısır Futbol Federasyonu'nun Senegalli taraftarları ırkçılıkla suçladığı açıklamalarına yer verdi. Haberde "Salah penaltıyı kaçırmadan önce yüzünde çılgınca lazerler parladı. Tribünlerden gelen tacizlerin yanı sıra, Mısır Futbol Federasyonu, takımının Dakar'daki maçtan önce otobüste taş ve şişelerle saldırıya uğradığını iddia ederek Instagram sayfalarına "kanıt" olarak bir dizi resim gönderdi. Sonuca itiraz edip etmeyecekleri belli değil, birçok kişi lazerlerin Salah'ı penaltı vuruşunda olumsuz etkilediğini ifade etti." sözlerine yer verildi.

Senagal - Mısır maçında Mohamed Salah'a lazer tuttular! FIFA'dan yaptırım iddiası

L'EQUIPE: "FIFA'NIN YAPTIRIM UYGULAMAMASI ŞAŞIRTICI OLUR"

Fransa'dan L'Equipe, Senegal-Mısır maçında tutulan lazerlerin FIFA tarafından cezalandırılabileceğini aktardı. Haberde "Polis maç öncesinde yaptığı aramalarda binlerce lazere el koydu ama bu yeterli olmadı. FIFA'nın tüm bu olaylara yaptırım uygulamaması şaşırtıcı olur." ifadelerine yer verildi.

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