Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Rus oligarkın 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor.

Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.