Haberler Futbol Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Son dakika spor haberi: İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalan ve futboldan kopmak istemeyen Roman Abramovich, Türkiye'den takım almak için harekete geçti. Rus milyarderin, Süper Lig ekibi Göztepe ile adı anılsa da asıl gerçek ortaya çıktı. Abramovich'in, TFF 2. Lig ekibi Bodrumspor'u satın almayı hedeflediği iddia edildi. İşte flaş gelişmelerin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2022 Salı 12:05
Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası İngiltere'de istenmeyen kişi ilan edilen Roman Abramovich, Chelsea'yi satışa çıkarmak zorunda kalmasından sonra gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Chelsea ile bağlarını koparmak zorunda kalan Rus milyarder ultra lüks yatı Solaris ile şu anda Bodrum'da bulunuyor.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Futboldan kopmak istemeyen Abramovich'in Göztepe'yi almak istediği basına yansımıştı. Ajansspor'un haberine göre; Rus milyarderin hedefinin Bodrumspor'u satın almak olduğu öğrenildi.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Rus oligarkın 2. Lig Kırmızı Grup'ta 3. sırada yer alan Bodrumspor ilgisinin altında hem özel hem de bürokratik nedenler yatıyor.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Abramovich'in Türkiye'ye geldiğinde tatil için tercih ettiği ve uluslararası değer olarak gördüğü Bodrum'u çok sevdiği, birçok yabancının burada yaşamasından dolayı kulübü tercih ettiği belirtiliyor.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Şu anda Türkiye 2. Lig'de mücadele eden ve 1. Lige çıkma şansını sürdüren Bodrumspor, A.Ş statüsünde faaliyetlerini sürdürüyor. Hisselerin devriyle kulüp devri, dernek statüsündeki kulüplere oranla yasal olarak mümkün görünüyor.

Roman Abramovich Bodrumspor'u satın almak istiyor!

Bodrumspor, şu anda 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor ve Hekimoğlu'nun ardından 3. sırada bulunuyor. Yeşil beyazlı takım, oynadığı 30 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 yenilgi aldı. 57 puan toplayan Bodrumspor, rakip ağlara 47 gol gönderirken 23 gol yedi.

DİĞER
Son dakika: Torrent için olay sözler! "Oyuncular Torrent'i sevmiyor"
İbrahim Kutluay ile Gülcan Arslan sevgili mi? Bomba iddiaya göre aşkın mimarı Özge Özpirinçci ve eşi Burak Yamantürk...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor