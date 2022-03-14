Ukraynalı eski futbolcu Oleksandr Yakovenko Manisa'da kaza yaptı

"UKRAYNA SONUNA KADAR SAVAŞACAK" Yakovenko, "Her an patlamaları görüp duyabiliyorduk. Şehrin içinde çatışma yoktu ama Rus sabotaj grupları vardı. Emre beni ve tüm ailemi savaşın başından beri çağırıyordu. Durum kötüleşmeye başlayınca babamın sağlık durumu da kötü olduğu için ayrılmaya karar verdim. Belçika vatandaşlığım da var. Şehrin nüfusunun yüzde 50'sinden fazlası ayrılmış durumda. Ruslar halen şehrin içine giremiyor, çünkü bizim ordumuz gerçekten çok güçlü.

Sadece şehri bombalayabiliyorlar. Onların planları 2-3 günde ülkeyi almaktı ama 2 hafta oldu henüz şehri alamadılar. Sadece Herson'u aldılar. Geri kalan yerlerde Ukrayna ordusu ve Ukrayna halkı savaşıyor. Aldığımız bilgiye göre şimdiye kadar 15 günde 15 bin Rus askeri öldü. Bu Çeçen Savaşı'ndan, Afganistan Savaşı'ndan daha yüksek bir rakam. Onlar için beklemedikleri kadar zor oldu" dedi.