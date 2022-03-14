Ukraynalı eski futbolcu Oleksandr Yakovenko Manisa'da kaza yaptı

Politikacıların aklında ne olduğunu bilmiyorum ama Ukrayna'nın sonuna kadar savaşacağını biliyorum Türkiye'deki herkese tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna halkı olarak Türkiye'yi çok seviyorum. Burada çok iyi anılarım var. Geçen sene babam burada çok başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyatı yapan doktor ve ekibi olmasa babam hayatını kaybetmiş olurdu. Dün yaşadığım kazada bile herkes bana çok nazik davrandı" ifadelerini kullandı.
BABASI DA ÜNLÜ FUTBOL ADAMI
Oleksandr Yakovenko'nun 57 yaşındaki babası Pavlo Yakovenko, Dinamo Kiev'in efsane futbolcuları arasında gösteriliyor. Kiev ekibinde 1982-1993 yılları arasında oynayan, 1986-1990 yılları arasında Sovyetler Birliği Milli Takımı formasıyla mücadele eden Pavlo Yakovenko, Khimki, Kuban Krasnodar, Rostov gibi kulüpler ile Ukrayna U21 Milli Takımı'nı çalıştırdı. Yakovenko, geçen yıl mayıs ayında Bodrum'da beyin ameliyatı geçirip ölümden döndü.
VIDA'NIN TAKIM ARKADAŞI
Ukrayna'da Metalist Kharkiv ve Dinamo Kiev, Belçika'da Lierse, Genk, Anderlecht, Westerlo, İtalya'da Fiorentina, İspanya'da Malaga gibi kulüplerde forma giyen, Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi'nde de birçok maça çıkan ve 2016 yılında futbolu bırakan Oleksandr Yakovenko, bir dönem de Beşiktaş'ın Hırvat futbolcusu Domagoj Vida'yle Dinamo Kiev'de takım arkadaşı olduğunu bildirdi. Yakovenko, savaş başlamadan henüz 1 gün önce Vida'yla telefonda konuştuklarını da söyledi.