Eski Beşiktaşlı Ricardo Quaresma çıldırdı! Maçın son dakikalarında...

Beşiktaş'ın efsane Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, , Portekiz Ligi'nde oynanan Vitoria Guimaraes-Belenenses maçının son dakikalarında gündeme damga vuran bir harekete imza attı.

RAKİBİNİ KUCAĞINDA TAŞIDI

Vitoria Guimaraes forması giyen Quaresma maçta 1-0 yenik durumda oldukları sırada rakip takımın futbolcusunun sakatlığına tahammül edemedi. Yerde kalan futbolcunun zaman geçirdiğini düşünen Portekizli futbolcu sağlık ekiplerini beklemeden olaya müdahale etti. Quaresma rakibini kucağına alarak kenara taşımak istedi. Herkesin şaşkın bakışları arasında rakibini kucağına alan Quaresma bir süre futbolcuyu böyle taşıdı. Kucağındaki futbolcunun 'Ne yapıyorsun' jestinden sonra tekrar yere bıraktı.

Rakip takım futbolcuları Quaresma'ya tepki gösterirken hakemin kararı Quaresma'ya sarı kart oldu. Maç Belenenses'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



İŞTE O ANLAR