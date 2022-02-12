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SPOR HABERİ - Yattara sahaya çıkıyor! İşte yeni ismi...

Bir dönem Trabzonspor'da forma giyen ve taraftarın sevgili olmayı başaran İbrahima Yattara 42 yaşında yeşi sahalara dönüyor. Denizli'nin amatör kulüplerinden Yeşil Çivrilspor'un renklerine kattığı Gineli futbolcunun amatör lisansı çıktı. Yattara yarın Yıldızspor karşında 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada hünerlerini sergileyecek. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2022 Cumartesi 15:39
SPOR HABERİ - Yattara sahaya çıkıyor! İşte yeni ismi...

Çalımlarıyla dönemine damga vuran Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterecek.

Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor-Yıldızspor maçında forma giyecek. Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

MAÇ GÜNÜ GELECEK
Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.

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