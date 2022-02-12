SPOR HABERİ - Yattara sahaya çıkıyor! İşte yeni ismi...

Çalımlarıyla dönemine damga vuran Trabzonspor'un eski yıldızı Yattara, 42 yaşında futbola geri döndü. Denizli'de Süper Amatör Lig ekiplerinden Yeşil Çivrilspor'a transfer olan Yattara'nın amatör futbolcu lisansı çıktı. Türk vatandaşlığına geçen Yattara 'İbrahim Üçüncü' adıyla sahada boy gösterecek.

Futbolcu görev verilmesi durumunda yarınki Yeşil Çivrilspor-Yıldızspor maçında forma giyecek. Trabzonspor'da 8 sezon forma giydikten sonra Mersin İdman Yurdu'na transfer olan daha sonra şansını yurt dışında deneyen futbolcu Belçika 3. Lig ekiplerinden La Loviere Centre'de forma giydikten sonra futbolu bırakmıştı.

MAÇ GÜNÜ GELECEK

Takımla idmanlara çıkma fırsatı bulamayan futbolcunun maç günü Denizli'ye geleceği öğrenildi. Yeşil Çivrilspor'a ücretsiz transfer olan futbolcu ligde kalan 5 maçta takımın şampiyonluğu için ter dökecek.