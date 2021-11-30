Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trabzonspor'un transfer hedefi Ricardo Goulart...

Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Ricardo Goulart, son zamanlarda arama motoru Google'da sıkça aratılıyor. Peki, Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide forma giyiyor? İşte detaylar...

👉5 Haziran 1991'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Ricardo Goulart, 1.85 boyunda ve forvet arkasında forma giyiyor.

Kariyerine Santo Andre'de başlayan Goulart, daha sonra Internacional, Comibra, Goias, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou ve Palmeiras'ta oynadı.

Ricardo Goulart, bu sezon toplamda 13 müsabakada yer alırken 7 gol 1 asistle oynadı. Yıldız isim, Brezilya milli takım formasını da 1 kez terletti.



