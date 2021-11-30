Haberler Futbol Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trabzonspor'un transfer hedefi Ricardo Goulart...

Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trabzonspor'un transfer hedefi Ricardo Goulart...

Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Ricardo Goulart, taraftarlar tarafından Google'da sıkça aratılan isimler arasına girdi. Peki, Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide forma giyiyor? İşte Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Ricardo Goulart'a dair bilmeniz gerekenler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2021 Salı 13:53
Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Trabzonspor'un transfer hedefi Ricardo Goulart...

Trabzonspor'un transfer hedefleri arasında yer alan Ricardo Goulart, son zamanlarda arama motoru Google'da sıkça aratılıyor. Peki, Ricardo Goulart kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Hangi mevkiide forma giyiyor? İşte detaylar...

👉5 Haziran 1991'de Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya gelen Ricardo Goulart, 1.85 boyunda ve forvet arkasında forma giyiyor.

Kariyerine Santo Andre'de başlayan Goulart, daha sonra Internacional, Comibra, Goias, Coimbra, Cruzeiro, Guangzhou ve Palmeiras'ta oynadı.

Ricardo Goulart, bu sezon toplamda 13 müsabakada yer alırken 7 gol 1 asistle oynadı. Yıldız isim, Brezilya milli takım formasını da 1 kez terletti.


DİĞER
Yeşilçam'ın güzeli Gülşen Bubikoğlu nostalji yaptı sosyal medya yıkıldı! Yıllar onu teğet geçiyor...
Müge Anlı'ya çağrıda bulundu bir de isim verdi! Ekin Gökçe'nin cinayet şüphelisi yakalandı: 'Müge abla bu mevzuyu çözsün ben öldürmedim'
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor