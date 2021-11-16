Erkek olduğu iddia edilen İranlı kadın futbolcu Zohreh Koudaei'den flaş açıklama!

25 Eylül'de oynanan kadınlar milli maçında Ürdün Futbol Federasyonu, İran'ın kalecisinin erkek olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Ürdün Futbol Federasyonu konuyla ilgili FIFA'ya şikayette buluurken, olayın kahramanı Zohrer Koudaei'den ilk açıklama geldi.

Koudaei, kadın olduğunu ve kendisinin aşağılandığını belirterek, "Ürdün Futbol Federasyonu'na dava açacağım. Ben bir kadınım. Bu yaptıkları zorbalık" dedi.

Erkek olduğu iddia edilen Zohrer, 1989 doğumlu ve uzun süredir kadın futbol takımında oynuyor.