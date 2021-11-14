Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

Altyapı dahil olmak üzere 18 yıl boyunca Galatasaray formasını terleten ve 2018 yılında aktif futbol yaşamını sonlandıran Sabri Sarıoğlu, NTV'de katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, 2012/2013 sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o dönem sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel ile yaşadığı sert tartışmanın ardından saha dışında karşılaştıklarında ne yaptıklarından da bahsetti. İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları...

"VOLKAN'LA OTURDUK SOHBET ETTİK" "Emre Belözoğlu'yla saha içinde sorun yaşamıştık ama saha dışına taşımadık bunu. Tatlıya bağladık. Keza Volkan'la da stresli bir maçta tartışma yaşamıştık ama 3-4 ay önce antrenörlük kursun beraberdik mesela. Oturduk sohbet ettik."