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Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

Galatasaray forması giydiği dönem, Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel ile sık sık saha içerisinde gerilim yaşayan Sabri Sarıoğlu, emekli olmasının ardından Volkan Demirel ile karşılaşmalarını anlattı. İşte Sabri'nin o sözleri...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 15:58
Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

Altyapı dahil olmak üzere 18 yıl boyunca Galatasaray formasını terleten ve 2018 yılında aktif futbol yaşamını sonlandıran Sabri Sarıoğlu, NTV'de katıldığı bir programda samimi açıklamalarda bulundu. Sarıoğlu, 2012/2013 sezonunda Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde o dönem sarı-lacivertli takımın kalesini koruyan Volkan Demirel ile yaşadığı sert tartışmanın ardından saha dışında karşılaştıklarında ne yaptıklarından da bahsetti. İşte Sabri Sarıoğlu'nun açıklamaları...

Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

"VOLKAN'LA OTURDUK SOHBET ETTİK"

"Emre Belözoğlu'yla saha içinde sorun yaşamıştık ama saha dışına taşımadık bunu. Tatlıya bağladık. Keza Volkan'la da stresli bir maçta tartışma yaşamıştık ama 3-4 ay önce antrenörlük kursun beraberdik mesela. Oturduk sohbet ettik."

Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

Volkan Demirel'le kursta karşılaştınız, ilk adımı kim attı?

"Hiçbir şey olmamış gibi "N'aber, nasılsın?" olduk. Hiç o olaylara girmedik bile. İnsanlar halı sahada bile arkadaşlarıyla tartışabiliyor. Düşünün, biz profesyonel bir maçta stresli karşılaşmalarda neler yapabiliyoruz."

Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

"SAHADA OLAN SAHADA KALIR"

"Futbolda saha içinde olan saha içinde kalır. Saha dışına taşımazsanız sıkıntı yok. Saha içinde her türlü gerginlik olabilir. Profesyonel bir futbolcunun yaşadıklarını çoğu insan bilemez. Deplasmanda farklı, kendi evinde farklı, şampiyonluk maçında farklı atmosferler olur. Tatsız olaylarla ilgili de haklı-haksız tartışmasına gerek yok."

Sabri Sarıoğlu'dan Volkan Demirel itirafı! "Karşılaştığımızda..."

"VOLKAN DEMİREL'İ AFFETMEDİM" DEMİŞTİ

Sabri Sarıoğlu, Göztepe'de oynadığı dönemde maç önü seremonisinde Volkan Demirel'le el sıkışmamış ve maç sonunda, "Yapılan saygısızlıktan dolayı kendisini hiçbir zaman affetmedim. O yüzden elini sıkmak istemedim" demişti.

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