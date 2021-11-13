Fransa - Kazakistan maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. E Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...
FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fransa - Kazakistan maçı saat 22:45'te başladı ve UEFA TV'de canlı yayınlanıyor.
FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI 11'LERİ
Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez, Coman, Kante, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema
Kazakistan: Pokatilov, Erlanov, Tapalov, Marochkin, Bystrov, Alip, Islambek Kuat, Taykenov, Zharynbetov, Omirtayev, Aimbetov