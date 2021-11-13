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Fransa - Kazakistan maçı CANLI

Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. E Grubu'nda Fransa ile Kazakistan karşı karşıya geliyor. Fransa-Kazakistan maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 22:43
Fransa - Kazakistan maçı CANLI

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde heyecan sürüyor. E Grubu'nda Fransa ile Kazakistan kozlarını paylaşıyor. Maçın canlı anlatımı haberimizde...


FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Kazakistan maçı saat 22:45'te başladı ve UEFA TV'de canlı yayınlanıyor.

FRANSA - KAZAKİSTAN MAÇI 11'LERİ

Fransa: Lloris, Kounde, Upamecano, L. Hernandez, T. Hernandez, Coman, Kante, Rabiot, Griezmann, Mbappe, Benzema

Kazakistan: Pokatilov, Erlanov, Tapalov, Marochkin, Bystrov, Alip, Islambek Kuat, Taykenov, Zharynbetov, Omirtayev, Aimbetov

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