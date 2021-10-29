Emiliano Sala davasında karar sonuçlandı! O isim suçlu bulundu

21 Ocak 2019 tarihi dünya futbolnun en acı günlerinden birine sahne oldu. Fransa Ligue 1 ekibi Nantes'ten Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala, Manş Denizi üzerinde meydana gelen kaza sonrası hayatını kaybetmişti. Emiliano Sala'nın uçak kazasında karar çıktı. Ünlü iş adamı suçlu bulundu ve cezası belli oldu. İşte detaylar...

KAHREDEN ÖLÜM



Ocak 2019'da 17 milyon Euro bedelle Nantes'ten Cardiff City'ye transfer olan Emiliano Sala, Fransa'dan İngiltere'ye hareket ettiği 21 Ocak 2019 tarihinde meydana gelen uçak kazası sonrası hayatını kaybetmişti.

UÇAĞIN ENKAZI 3 ŞUBAT'TA BULUNMUŞTU



Uçakta Emiliano Sala ile birlikte uçağın pilotu David Ibbotson da hayatını kaybetmişti. Uçağın enkazı 3 Şubat'ta bulunmuş ve içindeki cesetler ancak 6 Şubat'ta çıkarılabilmişti.

DAVİD HENDERSON MAHKUM EDİLDİ



Futbolcu Emiliano Sala'nın hayatını kaybettiği uçuşu organize eden İngiliz iş insanı, uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan suçlu bulundu. 67 yaşındaki David Henderson, İngiltere'nin Cardiff kentinde görülen duruşmada jüri tarafından 10'a 2 çoğunlukla mahkum edildi.

LİSANSI OLMAMASINA RAĞMEN UÇMASINI İSTEDİ



Henderson'ın, Sala'yla beraber kazada ölen pilot David Ibbotson'dan, pilot lisansı veya gece uçma yeterliliği bulunmamasına rağmen uçağı uçurmasını istediği ifade edildi.

YOLCULARIN GÜVENLİĞİNİ HİÇE SAYDI



Savcı Martin Goudie, Henderson'ın "pervasız veya ihmalkar" davrandığını, kalifiye veya yetkin olmayan pilotları işe alarak işini yolcuların güvenliğinin önüne koyduğunu söyledi.

EN FAZLA BEŞ EN AZ İKİ YIL HAPİS



Henderson'ın avukatı Stephen Spence ise müvekkilinin eylemlerinin "tamamen bir evrak meselesi" olduğunu ve bir tehlikeye yol açmadığını savundu. Spence, pilotun lisansının, uçuş yeteneğiyle ilgili değil, para için yolcu taşıyıp taşımamayla ilgili olduğunu söyledi. Jüri tarafından suçlu bulunan Henderson'ın ceza duruşması 12 Kasım'da yapılacak. Henderson'a uçuş güvenliğini tehlikeye atmaktan en fazla beş yıl, en az iki yıl hapis cezası verilebilecek.