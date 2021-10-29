Alt liglerden haberler (29.10.2021)

-TFF 2. Lig ekibi Turgutluspor Atila Gerin'i teknik direktörlüğe getirdi. Gerin, "Turgutluspor gibi köklü bir camiada göreve başladığım için mutluyum. Hayırlı olsun" dedi.

-Nesine.com 1. Lig ekibi Eyüpspor'a forma sırt sponsoru oldu. Nesine. com Ceo'su Halit Gülbakanoğlu ve Eyüp Başkanı Murat Özkaya imza töreninde basınla bir araya geldi.

-2. Lig'de kötü günler geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'ndan da elenen 24Erzincanspor'un teknik direktörü Erman Kılıç, istifa etti. Yeni hoca arayışları başladı.