Enner Valencia'lı Ekvador Radamel Falcao'lu Kolombiya ile yenişemedi | Kolombiya - Ekvador: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

FIFA 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemelerinde bir diğer maçta ise Radamel Falcao'lu Kolombiya ile Enner Valencialı Ekvador karşı karşıya geldi.

Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

VALENCİA 63 DAKİKA SAHADA KALDI

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia 63 dakika sahada kaldı. Valencia yerini Gonzalo Plata'ya bıraktı.



FALCAO 59'DA GİRDİ!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Radamel Falcao, 59. dakikada Borre'nin yerine oyuna dahil oldu.

EKVADOR YERİNİ KORUDU

Bu beraberliğin ardından Ekvador puanını 17'ye çıkararak 3. sırada yer aldı. Kolombiya puanını 16 yaptı ve Ekvador'un ardından 4. sırada yer buldu.