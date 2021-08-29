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Rangers-Celtic: 1-0 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... İskoçya Ligi'nde ezeli rakipler Rangers ile Celtic'i karşı karşıya getiren Old Firm derbisinde kazanan ev sahibi takım oldu. Rangers, 66. dakikada Helander'in attığı golle mücadeleden 3 puanla ayrılırken derbideki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2021 Pazar 16:36
Rangers-Celtic: 1-0 | MAÇ SONUCU

İskoçya Premier Lig'deki "Old Firm" derbisinde Rangers, Celtic'i 1-0 mağlup etti.

Glasgow kentinin iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 4. hafta maçında Rangers, Celtic'i ağırladı.

Rangers, yeni tip koronavirüs tedbirleri gereği tecrit altında olan teknik direktör Steven Gerrard ile oyuncular Allan McGregor, James Tavernier, Calvin Bassey ve Jon McLaughlin'den yoksun sahaya çıktı.

Helander'in 66. dakikadaki golüyle karşılaşmayı kazanan Rangers, derbideki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı.

Rangers puanını 9'a yükseltirken, Celtic ise 6 puanda kaldı.


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