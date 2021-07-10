Aktüel haberler (10.07.2021)

İtalya şampiyonu İnter, sağ bek pozisyonuna Hector Bellerin'i düşünüyor. Bellerin de Arsenal kariyerini sonlandırıp, Serie A'ya gitmeye sıcak bakıyor.



Ada'da Marcel Sabitzer kapışması... Tottenham ve Arsenal'in RB Leipzig'in hücum oyuncusunu istediği belirtildi. Alman temsilcisi 50 milyon euro bekliyor.



Okçular Vakfı sporcuları Öznur Cüce, Nihat Türkmenoğlu, Fatma Danabaş, Bahattin Hekimoğlu ve Sevgi Yorulmaz'dan büyük başarı. 5 sporcu Tokyo Paralimpik Oyunları için kota aldı.



Diego Simeone, Atletico Madrid'de devam dedi. Arjantinli çalıştırıcı özellikle Premier Lig'den ciddi teklifler almasına rağmen 2024'e kadar Atletico'da kald