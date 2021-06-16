Kamerun Futbol Federasyonu, Aboubakar ve Billong hakkındaki şike iddialarını yalanladı!

Kamerun Futbol Federasyonu (FECAFOOT), Süper Lig'in 2020-2021 sezonunun 39. haftasında Beşiktaş'ın Atakaş Hatayspor'u 7-0 yendiği maçla ilgili iki Kamerunlu oyuncu Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong'a yönelik şike iddialarını yalanladı.

FECAFOOT'tan yapılan açıklamada, "Türkiye Süper Ligi'ndeki bir maçta Vincent Aboubakar ve Jean-Claude Billong'un da dahil olduğu şike olaylarının yaşandığına dair sosyal medyada iddialar çıktığını öğrendik. İki Kamerunlu futbolcu da Beşiktaş'ın Hatayspor karşısında farklı galibiyet alması için uğraştığı şeklinde saçma imalara maruz kalıyor. Federasyon, iki oyuncunun karşı karşıya kaldığı hiçbir delile dayanmayan suçlamaların böylesine kolayca yapılabilmesi karşısında kızgın." denildi.

Ayrıca, "İki futbolcu her zaman sportif davranışlarda bulundu ve etik değerlere sadık kaldı. Federasyon iki futbolcuya tamamen güveniyor ve tüm desteğini ifade ediyor. İki oyuncunun milli takıma seçilmesi de tamamen teknik direktör Antonio Conceicao'nun tasarrufudur." ifadeleri kullanıldı.