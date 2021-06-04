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Son dakika spor haberi: 'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı!

Son dakika spor haberi... 'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşmasında karar çıktı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 11:58 Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 12:01
Son dakika spor haberi: 'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı!

'nün (FETÖ) "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davanın karar duruşması başladı. . Ağır Ceza Mahkemesi'nce İnfaz Kurumları karşısındaki binada yapılan duruşmaya, müdahil Başkanı da katıldı.

Futbolda şike kumpası davasında eski Başkanı 3 ayrı suçtan bin 406 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru , 161 yıl 8 ay hapse mahkum edildi.

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında dönemin İstanbul Organize Suçlar ile Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 1972 yıl 10 ay hapisle cezalandırıldı.

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