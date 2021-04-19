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Son dakika spor haberi: Tahkim Kurulu kararları açıklandı! ...

Son dakika spor haberi... , gerçekleştirilen toplantı sonrası alınan kararları açıkladı. İşte 'den yapılan o açıklama...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 17:54 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2021 Pazartesi 18:00
Son dakika spor haberi: Tahkim Kurulu kararları açıklandı! Ryan Donk...

, Galatasaraylı futbolcu ve 'nün futbolcusu 'ın 2 maç men cezasını onadı

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"- Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile

-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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