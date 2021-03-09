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Son dakika spor haberleri | Dirk 'tan flaş sözler! "Eğer gelirse..."

'un ve 'nin efsane futbolcularından Dirk , bir diğer Liverpool efsanesi Steven hakkında açıklamalarda bulundu. Kuyt, 'ı 10 yıl sonra şampiyonu yapan Gerrard'ın yeni durağı ile ilgili flaş sözler söyledi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2021 Salı 20:04
Son dakika spor haberleri | Dirk Kuyt'tan flaş sözler! "Eğer Gerrard gelirse..."
Teknik Direktörü 'un adının 'yla anılması sonrasında gündeme Steven ismi geldi.

Liverpool'da Gerrard ile beraber oynama fırsatı elde eden 'nin eski futbolcusu Dirk , bu iddia üzerine açıklamalarda bulundu.

Gerrard'ın Liverpool'un başına geçmesi halinde yardımcı antrenörü olarak görev yapmak istediğini söyleyen Kuyt, "Gerrard bu kulübün evladı ve tüm kariyerini Liverpool'da geçirdi. Umarım teknik adam olarak da Liverpool'da benzer başarıları yaşamaya devam eder. Onunla çok iyi anlaşıyorum ve hala zaman zaman birbirimizle iletişime geçiyoruz. Liverpool'un başına geçtiğinde yardımcısı olmamı isterse bunu çok isterim. Prensip olarak kendimi teknik direktör olarak hazırlıyorum ama bazı istisnalar her zaman vardır ve bu, kesinlikle o istisnalardan biri olurdu." ifadelerini kullandı.

, 'ı 10 yıl sonra özlediği şampiyonluğa kavuşturmuştu.
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