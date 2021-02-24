Haberler Futbol Aktüel haberler (24.02.2021)

Aktüel haberler (24.02.2021)

Spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri ve öne çıkan haberleri fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 21:18 Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 06:50
Aktüel haberler (24.02.2021)

UEFA'DAN MELER'E GÖREV
Hakem , -Krasnodar maçını yönetecek. Yardımcılıklarını M. Emre Eyisoy ve yapacak.

İKİ ERTELEME BUGÜN
'nde ertelenen iki maç bugün oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle: 15.00 -, 16.30 -İstanbul BB.

HALKBANK PARKEDE
, yarı final ilk maçında bugün 'nın Powervolley takımını konuk edecek. Başkent'teki maç saat 17.30'da.

NORVEÇ MAÇI İSPANYA'DA
Norveç Futbol Federasyonu, 27 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Norveç- Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacağını duyurdu.

JOSE'NIN YERINE JULIAN
'da teknik adam değişikliğine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mourinho'nun kovulma ihtimali yüksek. Yerine düşünülen ilk isim ise .

GRIEZMANN HATA YAPTI
'nın eski oyuncusu Mathieu, için "Atletico'da çok önemli bir parçaydı. Barcelona'da bu kadar önemi yok" diye konuştu.

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