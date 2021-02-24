Aktüel haberler (24.02.2021)

UEFA'DAN MELER'E GÖREV

Hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb-Krasnodar maçını yönetecek. Yardımcılıklarını M. Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak.

İKİ ERTELEME BUGÜN

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ertelenen iki maç bugün oynanacak. Karşılaşmaların programı şöyle: 15.00 Bursa BB-Arkas, 16.30 Tokat BLD-İstanbul BB.

HALKBANK PARKEDE

Halkbank Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında bugün İtalya'nın Powervolley takımını konuk edecek. Başkent'teki maç saat 17.30'da.

NORVEÇ MAÇI İSPANYA'DA

Norveç Futbol Federasyonu, 27 Mart Cumartesi günü oynanacak olan Norveç- Türkiye maçının seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'da yapılacağını duyurdu.

JOSE'NIN YERINE JULIAN

Tottenham'da teknik adam değişikliğine gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Mourinho'nun kovulma ihtimali yüksek. Yerine düşünülen ilk isim ise Julian Nagelsmann.

GRIEZMANN HATA YAPTI

Barcelona'nın eski oyuncusu Mathieu, Antoine Griezman için "Atletico'da çok önemli bir parçaydı. Barcelona'da bu kadar önemi yok" diye konuştu.