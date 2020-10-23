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Gardaş, 'de

'nde Qarabağ FK-Villarreal maçı, 'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız sahada oynanacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50
Gardaş, Fatih Terim'de

'nde Qarabağ FK-Villarreal maçı, 'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız sahada oynanacak. UEFA'dan Qarabağ'a Azerbaycan'ın 'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız bir saha seçmesi önerildi. Kulübün tercihi ise oldu. I Grubu'nda mücadele eden ve 'un da rakibi olan Azerbaycan temsilcisi, 29 Ekim Perşembe günü Villarreal ile oynayacağı maçı ve diğer iç saha müsabakalarını Stadyumu'nda oynayacak.

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