UEFA Avrupa Ligi'nde Qarabağ FK-Villarreal maçı, Azerbaycan'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız sahada oynanacak. UEFA'dan Qarabağ'a Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız bir saha seçmesi önerildi. Kulübün tercihi ise Türkiye oldu. I Grubu'nda mücadele eden ve Sivasspor'un da rakibi olan Azerbaycan temsilcisi, 29 Ekim Perşembe günü Villarreal ile oynayacağı maçı ve diğer iç saha müsabakalarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.
Gardaş, Fatih Terim'de
UEFA Avrupa Ligi'nde Qarabağ FK-Villarreal maçı, Azerbaycan'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız sahada oynanacak.
Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2020 Perşembe 22:40 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 06:50