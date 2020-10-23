Gardaş, Fatih Terim'de

UEFA Avrupa Ligi'nde Qarabağ FK-Villarreal maçı, Azerbaycan'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız sahada oynanacak. UEFA'dan Qarabağ'a Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da yaşanan olaylardan dolayı tarafsız bir saha seçmesi önerildi. Kulübün tercihi ise Türkiye oldu. I Grubu'nda mücadele eden ve Sivasspor'un da rakibi olan Azerbaycan temsilcisi, 29 Ekim Perşembe günü Villarreal ile oynayacağı maçı ve diğer iç saha müsabakalarını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacak.