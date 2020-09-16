Haberler Futbol Mbappe Real Madrid yolcusu

Mbappe yolcusu

'den ayrılacak olan Fransız yıldız, Başkanı ’e ‘evet’ yanıtını verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 00:38 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2020 Çarşamba 06:50
Mbappe Real Madrid yolcusu

Fransızların altın çocuğu Kylian Mbappe, gelecek sezon forması giyebilir. 'den ayrılma kararı alan 21 yaşındaki yıldız, uzun süredir peşinden koşan eflatun-beyazlılara bu kez yeşil ışık yaktı. AS'ın haberine göre Mbappe, Madrid Başkanı 'in teklifine 'evet' dedi.

BÜTÇE 300 MİLYON

Bu gelişmenin ardından PSG'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. 'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Başkan Perez'in gelecek yıl tüm imkanları zorlaması beklenirken; 300 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ileri sürüldü.

BİZE ULAŞIN