Mbappe Real Madrid yolcusu

Fransızların altın çocuğu Kylian Mbappe, gelecek sezon Real Madrid forması giyebilir. PSG'den ayrılma kararı alan 21 yaşındaki yıldız, uzun süredir peşinden koşan eflatun-beyazlılara bu kez yeşil ışık yaktı. AS'ın haberine göre Mbappe, Madrid Başkanı Perez'in teklifine 'evet' dedi.

BÜTÇE 300 MİLYON

Bu gelişmenin ardından PSG'nin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Fransızlar'ın, 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Mbappe için 200 milyon euro bonservis bedeli belirlediği ifade edildi. Başkan Perez'in gelecek yıl tüm imkanları zorlaması beklenirken; 300 milyon euro'luk bütçe ayrıldığı ileri sürüldü.