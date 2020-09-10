TFF 4 talimatta değişiklik yaptı!
Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı açıklamayla "Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "Sportif Ekipman" talimatlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "Sportif Ekipman" talimatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulunun 04.09.2020 tarih ve 48 Sayılı toplantısında Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta; TFF Yönetim Kurulunun 08.09.2020 tarih ve 49 Sayılı toplantısında Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ile Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapıldı." ifadelerine yer verildi.
- 10.09.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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