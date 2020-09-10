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10 Eylül 2020, Perşembe
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4 talimatta değişiklik yaptı!

TFF 4 talimatta değişiklik yaptı!

yaptığı açıklamayla "Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "" talimatlarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

(), "Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin", "Teknik adamların eğitimi ve sınıflandırılması", "Teknik adamların statüsü ve çalışma esasları" ve "" talimatlarında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 04.09.2020 tarih ve 48 Sayılı toplantısında Kovid-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ta; TFF Yönetim Kurulunun 08.09.2020 tarih ve 49 Sayılı toplantısında Teknik Adamların Eğitimi ve Sınıflandırılması Talimatı, Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatı ile Sportif Ekipman Talimatı'nda değişiklik yapıldı." ifadelerine yer verildi.

  1. 10.09.2020
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