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01 Temmuz 2020, Çarşamba
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Azerilerde Keane sesleri

Azerilerde Keane sesleri

federasyonu, teknik direktörlük için ile görüşmelere başladı.

federasyonu, teknik direktörlük için ile görüşmelere başladı. 'de yer alan habere göre Keane'in teklifi ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi. Keane görevi kabul ederse Uluslar Ligi C Grubu maçında Azerbaycan'ın başında olacak.
  1. 1.7.2020
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