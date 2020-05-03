Dönüş kriterleri tartışma yarattı! Bu şartlarda zor...
TFF Sağlık Kurulu dönüş kriterlerini açıkladı fakat futbolcuların birbirine temas etmeden antrenman ve maç yapması imkansız.
Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması için "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" yayınladı. 222 maddede futbol takımlarının antrenmanlara başlama şartları sıralanırken, bu koşulda antrenman yapmanın veya futbol oynamanın imkânsız olacağı gözüküyor. Futbolcu ve çalışanlar için hijyen ve sosyal mesafe kurallarının olduğu protokolde futbolun doğasına aykırı pek çok madde dikkat çekiyor.
HAKEME İTİRAZLAR HOPARLÖRDEN Mİ YAPILACAK?
İdmanda 6 futbolcu 4 metre aralıklarla çalışabilecek. Ancak 6 futbolcuyla çalışacak takımların birbirlerine temas etmeden nasıl taktik çalışacağıyla ilgili bilgilendirme yok. İdmanlarda bu sosyal mesafeye dikkat edilirken, maçlar nasıl yapılacak? Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı mücadele edecek? Tartışmalı pozisyonlarda hakeme itirazlarını hoparlörden mi yapacak? TFF'nin burada atletlerini olimpiyatlara hazırlayan federasyon gibi davranması şaşkınlık yarattı.
Futbolcuların antrenman yaparken maskeyle nasıl çalışacağı bilinmiyor. Tesislere gelen futbolcular 10 dakika arayla içeri alınacak. Yani ilk futbolcu ile son futbolcu (6 kişilik idmanlarda) içeriye 1 saat içerisinde girecek! Koronavirüsün elle bulaştığı düşünüldüğünde taç atışları elle yapılmayacak mı? Soyunma odalarında futbolcuların 2 metre mesafe koyması isteniyor fakat her kulübün böyle bir imkanı bulunmuyor. Açıklanan protokolün uygulanması çok zor duruyor.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Dönüş kriterleri tartışma yarattı! Bu şartlarda zor... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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