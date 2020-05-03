Dönüş kriterleri tartışma yarattı! Bu şartlarda zor...

Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Kurulu, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin tamamlanması için "Futbola Dönüş Öneri Protokolü" yayınladı. 222 maddede futbol takımlarının antrenmanlara başlama şartları sıralanırken, bu koşulda antrenman yapmanın veya futbol oynamanın imkânsız olacağı gözüküyor. Futbolcu ve çalışanlar için hijyen ve sosyal mesafe kurallarının olduğu protokolde futbolun doğasına aykırı pek çok madde dikkat çekiyor.

HAKEME İTİRAZLAR HOPARLÖRDEN Mİ YAPILACAK?

İdmanda 6 futbolcu 4 metre aralıklarla çalışabilecek. Ancak 6 futbolcuyla çalışacak takımların birbirlerine temas etmeden nasıl taktik çalışacağıyla ilgili bilgilendirme yok. İdmanlarda bu sosyal mesafeye dikkat edilirken, maçlar nasıl yapılacak? Futbolcular birbirlerine dokunmadan mı mücadele edecek? Tartışmalı pozisyonlarda hakeme itirazlarını hoparlörden mi yapacak? TFF'nin burada atletlerini olimpiyatlara hazırlayan federasyon gibi davranması şaşkınlık yarattı.

Futbolcuların antrenman yaparken maskeyle nasıl çalışacağı bilinmiyor. Tesislere gelen futbolcular 10 dakika arayla içeri alınacak. Yani ilk futbolcu ile son futbolcu (6 kişilik idmanlarda) içeriye 1 saat içerisinde girecek! Koronavirüsün elle bulaştığı düşünüldüğünde taç atışları elle yapılmayacak mı? Soyunma odalarında futbolcuların 2 metre mesafe koyması isteniyor fakat her kulübün böyle bir imkanı bulunmuyor. Açıklanan protokolün uygulanması çok zor duruyor.