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01 Mayıs 2020, Cuma
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Futbola Dönüş Protokolü'nü resmen açıkladı!

TFF Futbola Dönüş Protokolü'nü resmen açıkladı!

, 'nun corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin tamamlanması ihtimaline yönelik hazırladığı ''nü duyurdu.

'den yapılan açıklamaya göre, bütün dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile ilgili alınması gereken tedbirlerin ve genel prensiplerin detaylı bir şekilde anlatıldığı protokol; hazırlık dönemi, müsabaka dönemi ve pozitif test senaryosu olmak üzere çeşitli ana bölümlerden oluşuyor.

Liglerin oynanması sürecindeki tüm fazlara ilişkin çalışmalar tamamlanırken, protokolün "Genel Prensipler", "Hazırlık Dönemi-Bireysel ve Grup Antrenmanları Evresi" ile "Pozitif Test Senaryoları"nı içeren ilk kısmı federasyon tarafından yayınlandı.

Kurul; , Bilim Kurulu, Dünya Sağlık Örgütü, ve Sağlık Kurullarının uygulamalarıyla birlikte süreçler geliştikçe protokolü kamuoyu ve kulüplerle bölümler halinde paylaşmaya devam edecek.

Acıbadem Sports ve Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile hazırlanan protokol, Sağlık Bakanlığı tavsiye raporu ve Gençlik ve 'nın koordinasyonuyla liglerin başlatılmasına yönelik karar sonrasında uygulamaya konulacak.

  1. 01.05.2020
  2. Güncelleme: 01.05.2020 21:33
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