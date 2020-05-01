Karar yeri belli - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Mayıs 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Karar yeri belli

Karar yeri belli

Karar yeri belli

Başkan Ağaoğlu, liglerin geleceği ile ilgili çok sesliliğe Kulüpler Birliği toplantısında son verileceğini söyledi.

Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin yeniden başlaması ve tarih konusunda çok sesli bir ortamın oluştuğunu söyledi. Çözüm yeri olarak Kulüpler Birliği'ni işaret eden Ağaoğlu, " konuşulacak yerler belli. Kulüpler Birliği toplantısında bir karar alınabilir. Herkes ülkenin bir an önce normale dönüşünü sabırsızlıkla bekliyor. Biz de kulüp olarak aynı düşüncedeyiz. Umarım bu süreci en az hasarla atlatırız. ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı kararları bekliyoruz" diye konuştu.
  1. 1.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karar yeri belli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA